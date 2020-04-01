اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تعلن حزمة دعم اقتصادى للتخفيف من آثار إجراءات مواجهة كورونا.. فيديو

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:46 ص
الكويت تعلن حزمة دعم اقتصادى للتخفيف من آثار إجراءات مواجهة كورونا.. فيديو الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد مجلس الوزراء الكويتى، توصيات اقتصادية، لضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، والمحافظة على الدعم اللازم للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.

 

 

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر، تشكيل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع الركائز الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني.

 

كما قرر المجلس، دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ومساعدة الشركات في توفير السيولة اللازمة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها. وأكد المجلس، حرصه على المال العام وترشيده، وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، وحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ودعم وتسهيلات لدعم اصلاحات القطاع الوطنى.

 

وكان قال مصدر حكومي كويتي لرويترز، إن التدخل الحكومي سيكون "محدودا لكنه فاعل ونوعي" لإنقاذ القطاعات الانتاجية والتشغيلية وإعادة تنشيط الاقتصاد، مشبها الوضع الحالي "بأيام الكوارث الطبيعية" التي تحتاج لتدخل حكومي لإنقاذ الاقتصاد. وأضاف أن القطاعات الأكثر تضررا بالكويت هي الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح المصدر أن القرارات الحكومية ستتضمن إعفاءات من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية للمتضررين.
 
 
وأكد أنه وفى ظل هبوط أسعار النفط الحالية، فإن إقرار قانون الدين العام أصبح "أولوية حكومية وليس خيارا".
 

طارق المزرم

الكويت

حزمة اقتصادية

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟

كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟

أستاذ أورام يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا: مخلق وليس طبيعيا

أستاذ أورام يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا: مخلق وليس طبيعيا

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

ترامب يقرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

ترامب يقرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة