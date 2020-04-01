الفلبين تسجل 227 حالة إصابة جديدة بكورونا وثمانى وفيات أخرى

رويترز

قالت وزارة الصحة إن الفلبين سجلت 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني حالات وفاة جديدة اليوم الأربعاء. ويبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 2311 حالة والوفيات 96 حالة.

وكانت الرابطة الطبية الفلبينية، قد اعلنت عن وفاة تسعة أطباء فى البلاد بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع عجز المستشفيات عن استيعاب المصابين وشكوى الأطباء من عدم توفير الحماية اللازمة لهم، من جهته قال نائب رئيس الرابطة الطبية، بينيتو أتيانزا، فى تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، "لو كان الأمر موكلا إلى ، لطالبت بإجراء اختبار (الكشف عن الإصابة بالفيروس) للعاملين فى الصفوف الأمامية أولًا واختبارهم مجددًا بعد مرور سبعة أيام، لأن الأطباء قد يكونوا حاملين للفيروس".