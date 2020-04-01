اليوم السابع
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الغرفة التجارية بالإسكندرية تطالب بمد أجل استحقاق المديونيات من الصيدليات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:48 م
الغرفة التجارية بالإسكندرية تطالب بمد أجل استحقاق المديونيات من الصيدليات أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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طالب أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، من شركات الأدوية بمد أجل استحقاق مديونيات لدى أصحاب الصيدليات من منتسبى الغرفة عن شهرى مارس 2020 وإبريل 2020، وتأجيل تحصيلهما.

واقترح "الوكيل" خلال الخطاب المرسل اليوم الأربعاء، على الشركة أن يقوموا بتحصيل المبلغ المستحق لأصحاب الصيدليات على أقساط بنسب متساوية على أربعة أشهر متتالية تبدأ من مايو 2020 وتنتهى فى أغسطس 2020، على أن تحصل بالإضافة إلى المبلغ الأصلى للمديونية.

وأشار إلى أن جاء ذلك فى ظل تلك الظروف الراهنة التى تمر بها العالم وتمر بها مصر وتحت سعى الغرفة التجارية لتحقيق شعار "هيا بنا أن نتراحم فيما بيننا حتى يرحمنا الله"، من أجل اجتياز تلك الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد خلال خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "الوكيل"، أن شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لبحث كيفية التعامل مع حل مشاكل أصحاب الصيدليات من منتسبى الغرفة فى هذه المرحلة الراهنة ومن أجل الحفاظ على استمرارية عمل هذه الصيدليات وأداء دورها المهم فى ذلك التوقيت، وتحت شعار "التراحم فيما بيننا".

وكانت قد قدمت الغرفة التجارية وشعبة التوكيلات الملاحية بالإسكندرية تسهيلات المكاتب التوكيلات منعا للزحام والحد من التجمعات الكبيرة التى تحدث يوميا أمام المكاتب لتخليص الإجراءات تسهيلا عليهم.، وقامت بتخصيص بريد إلكترونى للرد على المستفيدين بفواتير الشحنات الواردة للموانئ المصرية.

وأضاف أن البريد الإلكتروني يتيح الفرصة للمندوب بالتواجد مرة واحدة لاستلام المستندات ويقلل من الزحام وخطر انتشار العدوى.

وكان قد قرر أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، إنشاء لجنة لإدارة الأزمة برئاسة المهندس محمد فتح الله، عضو مجلس ادارة الغرفة، فى إطار سعى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الدائم لدعم وخدمة منتسبيها من التجار والصناع ومؤدى الخدمات.

وأضاف البيان الصادر عن الغرفة ، أن يكون دورها العمل على حل كافة الأزمات التى تواجه جميع منتسبى الغرفة فى الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد على أن يكون أحمد عبد المنعم مقررا للجنة، ويمكن تلقى كافة الشكاوى والأزمات.

وكان قد شنت الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، حملة لتعقيم ولتطهير داخل مبنى الغرفة بمنطقة محطة الرمل، وذلك كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك فى إطار الإجراءات المكثفة الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير التى تقوم بها الحكومة بجميع المنشآت الحيوية وقطاعات الدولة المختلفة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال البيان الصادر عن الغرفة اليوم، أنه يتم استخدام مواد تعقيم معتمدة وأجهزة الرش المناسبة، وشملت أعمال التعقيم مواقع العمل ومداخل ومخارج المبنى والمكاتب الإدارية والمصاعد والسلالم، وتنظيف الأرضيات ودورات المياه وأماكن الانتظار واستراحات العملاء.

وأشار إلى أنه هذه الحملات جاءت للحفاظ على سلامة منتسبى الغرفة من التجار والصناع ومؤدى الخدمات والموظفين.

 

 

 

 


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الغرفه التجاريه بالاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شعبه الصيادلة

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