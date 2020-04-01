اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:38 م
خالد صلاح
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العراق تفرج عن 600 محكوم وسجين بسبب كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:38 م
العراق تفرج عن 600 محكوم وسجين بسبب كورونا قوات الأمن العراقية
وكالات

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أعلن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، اليوم الأربعاء، الإفراج عن أكثر من 600 متهم ومحكوم من سجون العاصمة بغداد، ضمن إجراءات الحد من تفشى فيروس كورونا.

وذكر بيان للمجلس أن "محاكم الجنايات والجنح والتحقيق فى رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قررت إخلاء سبيل 608 متهمين ومحكومين عن طريق الكفالة والتدخل التمييزى من محكمة الجنايات بالإفراج والإفراج الشرطى منذ 20 مارس حتى 1 أبريل".

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتى انسجاما مع توجيهات مجلس القضاء الأعلى ضمن سلسلة إجراءات وقائية يتخذها بغية الحد من انتشار فيروس كورونا".

 

العراق

مجلس القضاء الأعلى العراقى

كورونا

كورونا فى العراق

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