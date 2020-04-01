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"الصحة اللبنانية": تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 479 حالة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:05 م
"الصحة اللبنانية": تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 479 حالة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 479 حالة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وفيما يواصل العالم المعاناة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام كبيرة كل يوم في عدد من الدول حول العالم.
وكشفت عدد من التقارير أن وفيات فيروس كورونا فى قارة اوروبا قد تخطت حاجز الـ 30 ألف حالة، وفى تونس تم الإعلان عن  تسجيل 34 إصابة جديدة عدد المصابين إلى 394، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 10.
 
أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 7 حالات جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 80، و في ألمانيا عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732، مع تسجيل 5453 إصابة جديدة و149 وفاة جديدة.
 
 الصين سجلت تراجعا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة الثلاثاء انخفاضا من 48 في اليوم السابق.

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