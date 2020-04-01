اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:24 ص
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الصحة السعودية تحذر من ممارسات منزلية قد تسهم فى سرعة انتشار كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:00 ص
الصحة السعودية تحذر من ممارسات منزلية قد تسهم فى سرعة انتشار كورونا منشور الصحة السعودية
وكالات

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حذرت الصحة السعودية، أفراد المجتمع كافة من بعض الممارسات التى تتم فى المنازل هذه الأيام من قبل بعض المنتسبين لبعض المهن ، مبينةً أنها قد تسهم فى سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أبانت الصحة عبر إنفوجرافيك توعوى نشرته في حسابها الرسمى على تويتر أن الحلاق والكوافير يسهمون في ذلك نظراً لتكرار استخدام أدوات الحلاقة بين عدة أشخاص، كما أن مندوب التوصيل غير الرسمى يسهم أيضاً من خلال عدم تطبيقه إجراءات السلامة الوقائية، وكذلك المعلم الخصوصى يسهم أيضاً نظراً لاختلاطه المتكرر مع أشخاص في البيوت خلال فترة عمله .

وأهابت الصحة بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدى لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ودعتهم إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل مايتعلق بفيروس كورونا المستجد وذلك على مدار الساعة ، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات


السعوديه

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فيروس كورونا

تفشى كورونا

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