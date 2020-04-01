اليوم السابع
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الصحة الإماراتية: العمل لن يتوقف فى الدولة وسنأخذ الإجراءات الوقائية المناسبة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:17 م
الصحة الإماراتية: العمل لن يتوقف فى الدولة وسنأخذ الإجراءات الوقائية المناسبة فريدة الحويسنى
إبراهيم سعيد

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قالت فريدة الحويسنى، المتحدث الرسمى عن الصحة فى الإمارات، اليوم، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الإماراتية حول تطورات كورونا، أن العمل بدولة الإمارات لن يتوقف وسنأخذ كل الإجراءات الوقائية الصحية المناسبة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل الامارات إلى 664 حالة. 

فيما أعلنت "الصحة الكويتية" عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 289 حالة، وارتف عدد الوفيات بفيروس كورونا بإسبانيا إلى 8189 وحالات الإصابة 94417. 

وكانت الفترة الماضية شهدت ارتفاعا فى حالات الإصابة والوفاة من جراء فيروس كورونا المستجد عالميا، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجوال وغيرها لمكافحة انتشار هذا الفيروس. 
 
فيما سجلت تايلاند 127 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة أمس الثلاثاء، وعدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1651 والوفيات إلى 10، وفى المانيا أظهرت الإحصاءات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 61913، كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 583 شخصا مع وفاة 128 شخصا حتى أمس الاثنين.
 
وأعلنت الصين، تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بعد تراجع الأعداد على مدى 4 أيام، حيث تم رصد 48 إصابة جديدة في البر الرئيسي الاثنين، جميعهم أتوا من خارج البلاد.
 
وتجاوز عدد وفيات كورونا 3 آلاف شخص في الولايات المتحدة، الاثنين، في وقت استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائما تابع للبحرية الأميركية يضم 1000 سرير، في خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل.
 
يذكر أن فيروس كورونا ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية وصولا إلى مختلف دول العالم.

 


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فريدة الحويسنى

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