اليوم السابع
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الشهر العقارى يغلق مكاتبه على مستوى الجمهورية ويمنع التناوب بين موظفيه

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:33 م
الشهر العقارى يغلق مكاتبه على مستوى الجمهورية ويمنع التناوب بين موظفيه الشهر العقارى-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الكتاب الدورى رقم 137 لسنة 2020 بتاريخ اليوم الأربعاء، والذى عممته على مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها، ومكاتب التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية والإدارات العامة بالمصلحة والذى تضمن إغلاق المكاتب وعدم تواجد أحد من العاملين بمواقع العمل، بعد أن كان التواجد بالتناوب بين الموظفين دون حضور جمهور للوقاية من فيروس كورونا.

ونص الكتاب على، إنه إلحاقا للكتب الدورية السابق صدورها، وهى: الكتاب رقم 118 لسنة 2020، بشأن إذاعة قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 719 لسنة 2020، والكتاب الدورى رقم 128 بتاريخ 24 مارس، بشأن إذاعة قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 768 لسنة 2020، والكتاب الدورى رقم 130 بتاريخ 26 مارس، وجميعها إجراءات وقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد اخطار المصلحة بكتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق الكتاب رقم 97 بتاريخ 1 ابريل، مرفقا به إجراءات رئيس الوزراء للوقاية من كورونا.

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الكتاب الدورى 
 

وتضمنت هذه الإجراءات ما يتعلق بالعمل في مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على النحو التالى:

1-تواجد أقل عدد ممكن من العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والمدارس والجامعات ودواوين عموم الوزارات والهيئات والاقتصار على مجموع العمل اللازمة لتيسير العمل، ويمكن عمل فارق زمنى بالتناوب في مواعيد حضور وانصراف العاملين.

2-إعفاء العاملين في محافظة آخرى أو مركز آخر بعيدا عن مقر العمل من الحضوؤ للعمل تخفيضا لأعداد العاملين في كل موقع.

3- ضمان تطبيق أسس الحوكمة فيما يتعلق بالأبواب الخاصة بالمصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي والعام المالي القادم ما عدا الباب السادس.

4-إغلاق وعدم تواجد احد من العاملين بمواقع ومكاتب الخدمات الحكومية المعلقة.

يذكر أن وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان اتخذت إجراءات وقائية ضد انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد ومنها تعليق العمل بمكاتب الشهر العقاري دون حضور جمهور مع الإبقاء على عدد من الموظفين في اضيق الحدود لتواجد بالمكاتب في ساعات العمل بالتناوب، وبعد إجراءات الدولة وحرصا على المواطنين والعاملين بالدولة صدر قرار إغلاق المكاتب.

 


غلق الشهر العقارى

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