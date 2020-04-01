السكة الحديد تصور قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية: العربات غير مزدحمة

كتب رضا حبيشى

أظهرت صور لعربات القطارين رقمى 917 المتوجه من القاهرة إلى الإسكندرية بعد ظهر اليوم و1981 القادم من سوهاج إلى القاهرة عدم وجود زحام بالعربات، وذلك بعد القطارات التى تم دفعت بها لمواجهة التكدس فى بعض القطارات.

وأظهرت الصور التى أرسلتها السكة الحديد إلى اليوم السابع عدم وجود زحام بالقطارات المكيفة رغم أنها لقطارات فى وقت الذروة المسائية، مؤكدة أنه تم تصويرها بشكل عشوائى اليوم لبيان عدم وجود زحام بالقطارات.

كانت وزارة النقل أعلنت إصدار وزير النقل المهندس كامل الوزير تعليمات لهيئة السكة الحديد بتشغيل بعض القطارات الاضافية علي خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في اوقات الذروة وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا .

وأضافت وزارة النقل أن الهيئة بناء على هذا التكليف بتشغيل ٢٨ قطار إضافي درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة علي التشغيل المؤقت للقطارات لراحة وسلامة جمهور الركاب حيث تم تشغيل ٥ قطارات لخدمة جمهور الوجه القبلي و٢٣ قطار علي الوجه البحري. كان لجأ بعض المواطنين اليوم إلى تصوير فيديوهات عن زحام المئات داخل القطارات وعلى أرصفة المحطات . وقام بعض المواطنون بنشر الفيديوهات على على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث ظهر فى الفيديوهات تكدس المئات من الركاب على الأرصفة بالمحطات وداخل عربات القطار، وتحديدا قطار 944 القادم من الزقازيق إلى القاهرة صباح اليوم. وحرص المواطنون خلال تسجيل الفيديوهات على ذكر تاريخ يوم تصوير الفيديو وأنه يصورونه ردا على الوزير، قائلا: "اللى معندوش كورونا هيبقى عنده كورونا بسبب هذه الزحام".







قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما



قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما



قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما



قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما



قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما



قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما



قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما



قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما