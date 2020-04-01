السكة الحديد تصور قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية: العربات غير مزدحمة

وأضافت وزارة النقل أن الهيئة بناء على هذا التكليف بتشغيل ٢٨ قطار إضافي درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة علي التشغيل المؤقت للقطارات لراحة وسلامة جمهور الركاب حيث تم تشغيل ٥ قطارات لخدمة جمهور الوجه القبلي و٢٣ قطار علي الوجه البحري.
كان لجأ بعض المواطنين اليوم إلى تصوير فيديوهات عن زحام المئات داخل القطارات وعلى أرصفة المحطات .
وقام بعض المواطنون بنشر الفيديوهات على على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث ظهر فى الفيديوهات تكدس المئات من الركاب على الأرصفة بالمحطات وداخل عربات القطار، وتحديدا قطار 944 القادم من الزقازيق إلى القاهرة صباح اليوم.
وحرص المواطنون خلال تسجيل الفيديوهات على ذكر تاريخ يوم تصوير الفيديو وأنه يصورونه ردا على الوزير، قائلا: "اللى معندوش كورونا هيبقى عنده كورونا بسبب هذه الزحام".
قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما
قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما
قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما
قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما
قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما
قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما
قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما
قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما
قطارين بخطى الصعيد والإسكندرية لا تظهر زحاما
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