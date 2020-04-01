الرئيس الجزائرى يوقع مرسوما رئاسيا يقضى بإطلاق سراح 5037 مسجونا

كتب محمد عبد العظيم

وقع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا يقضي بإطلاق سراح 5037 مسجونا بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وفيما يواصل العالم المعاناة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام كبيرة كل يوم في عدد من الدول حول العالم.

وكشفت عدد من التقارير أن وفيات فيروس كورونا فى قارة اوروبا قد تخطت حاجز الـ 30 ألف حالة، وفى تونس تم الإعلان عن تسجيل 34 إصابة جديدة عدد المصابين إلى 394، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 10.

أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 7 حالات جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 80، و في ألمانيا عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732، مع تسجيل 5453 إصابة جديدة و149 وفاة جديدة.

الصين سجلت تراجعا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة الثلاثاء انخفاضا من 48 في اليوم السابق.