اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى: قدمنا طلبات للصين للحصول على أقنعة وقفازات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:08 ص
الرئيس الجزائرى: قدمنا طلبات للصين للحصول على أقنعة وقفازات الرئسي الجزائرى
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، إنه تم تقديم طلبات للصين للحصول على أقنعة وقفازات، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

 

وأضاف الرئيس الجزائري: لدينا أدوية تكفى لـ 200 ألف جزائرى إن أصيبوا بكورونا، مشيرا إلى أن هناك هجمة شرسة تستهدف كل ما هو حساس فى البلاد.

 

وتابع الرئيس الجزائرى: "البلاد واقفة ويمكن أن يصل مخزونها لـ 6 أشهر، مردفاً:"لدينا بعض النقائص وكل القوى العظمى تشتكى من نقص الإمكانيات". 

 

يذكر أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أعلن تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهنى فى إطار إجراءات الوقاية من انتشار وباء فيروس "كورونا" ومكافحته.

 

وقال الرئيس تبون، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إنه "لا عودة للدراسة خلال الفترة الحالية لا في المدارس ولا الجامعات"، مشيرًا إلى أنه سيحدد فترة توقف الدراسة في المدارس والجامعات لفترة مماثلة.

 

وكان الرئيس تبون قد أمر يوم 12 مارس الماضي بغلق المدارس والجامعات حتى الخامس من أبريل المقبل.

 

وكشف الرئيس تبون عن أنه وقع اليوم على مرسوم لاستحداث علاوة استثنائية لفائدة موظفي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، العاملين في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.
 

وقال الرئيس تبون إن هذه العلاوة تدفع شهريًا لفترة استثنائية من ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد، على أن تتراوح بين 10 آلاف دينار للإداريين وموظفي الدعم، و20 ألف دينار للموظفين شبه الطبيين و40 ألف دينار للأطباء.

 

وأضاف أن المرسوم يمكن تمديد الاستفادة منه إلى فئات أخرى من الموظفين الذين هم على علاقة مباشرة بمهمة الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، على أن يتم التنفيذ اعتبارًا من 15 فبراير الماضي بأثر رجعي.  

 

الرئيس الجزائرى

كورونا

الجزائر

فيروس كورونا

عدد اصابات كورونا اليوم

اصابات فيروس كورونا

corona news

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجزائر تستدعى سفير فرنسا لديها للاحتجاج على تصريحات مسيئة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:30 م

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى الجزائر إلى 716 وتسجيل 9 وفيات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:37 م

الشروق الجزائرية: 4000 عامل صيني إلى الجزائر لبناء مستشفى لمواجهة "كورونا"

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:10 م

الجزائر: تأجيل الأولمبياد أجبرنا على تعديل موعد دورة ألعاب المتوسط

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:25 م

الجزائر تقرر تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة