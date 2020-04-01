اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى: روسيا تنتهك القانون الدولى لضمها شبه جزيرة القرم

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:53 م
الاتحاد الأوروبى: روسيا تنتهك القانون الدولى لضمها شبه جزيرة القرم فلاديمير بوتين
كتبت: هناء أبو العز

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أصدر الاتحاد الأوروبى بيانًا أعلن فيه رفض قرارات روسيا الأخيرة ،  بشأن إضافتها بموجب مرسوم رئاسي ، معظم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول إلى قائمة المناطق الحدودية للاتحاد الروسي التي يُمنع فيها المواطنون غير الروس من امتلاك الأراضي.
 
وجاء نص البيان كالتالى: "لا يعترف الاتحاد الأوروبي بضم روسيا شبه القانوني لشبه جزيرة القرم ، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي. لذلك ، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بهذا المرسوم ، الذي يعد محاولة أخرى لدمج شبه الجزيرة المضمومة بشكل غير قانوني في روسيا.
 
وشبه جزيرة القرم هي جزء من أوكرانيا، وهذا المرسوم هو أيضا انتهاك للقانون الإنساني الدولي ، لأنه خطوة أخرى نحو فرض الجنسية الروسية في شبه الجزيرة، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الحرمان التعسفي من الممتلكات.
 
وقال الاتحاد الأوروبي: لازلنا نتوقع من روسيا أن توقف جميع انتهاكات القانون الدولي في شبه جزيرة القرم. إن الاتحاد الأوروبي لا يتزعزع في دعمه لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا.
 

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت تلقيها مذكرة احتجاج جديدة من نظيرتها الأوكرانية، على خلفية حضور الرئيس فلاديمير بوتين مناورات أسطولى البحر الشمالى والبحر الأسود، التى جرت فى حوض البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم يناير الماضى.

وجاء فى بيان الخارجية الروسية تعليقًا على مذكرة من نظيرتها الأوكرانية: "هذه المذكرة، شأنها شأن المذكرات الأخرى، التى تردنا من هذا النوع، فقد أعادتها وزارة الخارجية الروسية إلى الجانب الأوكرانى دون الاطلاع عليها بسبب عدم وجود أسباب للاحتجاج"..  

وأضاف البيان: "نُذكِّر بأنه لا ينبغى لرئيس روسيا والمسؤولين الروس الآخرين تنسيق رحلاتهم إلى الأقاليم الروسية مع الدول الأجنبية، وهذا ينطبق تمامًا على جمهورية شبه جزيرة القرم، والمدينة ذات القيمة الفيدرالية، سيفاستوبول".

وختمت الخارجية "ندعو الجانب الأوكرانى لقبول واقع انتماء شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول إلى روسيا الاتحادية".

تجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليما روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس 2014، فى شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والعودة إلى روسيا، وصوت 96.77 % من الناخبين داخل القرم للدخول ضمن قوام روسيا الاتحادية، فيما صوَّت فى سيفاستوبول 95.6 %، لصالح الأمر ذاته.

بينما تعتبر أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزءا من أراضيها وتم احتلالها من جانب روسيا مؤقتا.


فلاديمير بوتين

روسيا

اوكرانيا

شبه القرم

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