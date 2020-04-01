الاتحاد الأوروبى: روسيا تنتهك القانون الدولى لضمها شبه جزيرة القرم

كتبت: هناء أبو العز

أصدر الاتحاد الأوروبى بيانًا أعلن فيه رفض قرارات روسيا الأخيرة ، بشأن إضافتها بموجب مرسوم رئاسي ، معظم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول إلى قائمة المناطق الحدودية للاتحاد الروسي التي يُمنع فيها المواطنون غير الروس من امتلاك الأراضي.

وجاء نص البيان كالتالى: "لا يعترف الاتحاد الأوروبي بضم روسيا شبه القانوني لشبه جزيرة القرم ، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي. لذلك ، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بهذا المرسوم ، الذي يعد محاولة أخرى لدمج شبه الجزيرة المضمومة بشكل غير قانوني في روسيا.

وشبه جزيرة القرم هي جزء من أوكرانيا، وهذا المرسوم هو أيضا انتهاك للقانون الإنساني الدولي ، لأنه خطوة أخرى نحو فرض الجنسية الروسية في شبه الجزيرة، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الحرمان التعسفي من الممتلكات.

وقال الاتحاد الأوروبي: لازلنا نتوقع من روسيا أن توقف جميع انتهاكات القانون الدولي في شبه جزيرة القرم. إن الاتحاد الأوروبي لا يتزعزع في دعمه لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا.