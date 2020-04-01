الأمم المتحدة تؤجل قمة المناخ المتوقعة فى نوفمبر للعام المقبل بسبب كورونا

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الأمم المتحدة تؤجل قمة المناخ المتوقعة في نوفمبر للعام المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

في بيان مشترك أصدرته عدد من الوكالات الدولية "المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية" طالبت بحماية حقوق وصحة اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية في استجابة العالم لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال البيان الذي أصدرته الوكالات الأممية العاملة مع هذه الفئات حول العالم، إن "وضع اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، في ظروف ضيقة وغير صحية، يبعث على القلق بشكل خاص."