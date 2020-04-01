اعتقال ممثل أمريكى بعد ترويجه لعقار يدعى معالجته لفيروس كورونا

كتبت مريم بدر الدين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال الممثل الأمريكي كيث ميدلبروك بعد ترويجه لعقار يزعم به كذبا معالجته لفيروس كورونا، عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي بفيديو حقق ملايين المشاهدات، وظهر بالفيديو وهو يؤكد أن لديه عقار على هيئة حبوب لعلاج فيروس كورونا والوقاية منه، بزعم تلقيه مليارات من الاستثمارات.





وأظهرت مذكرة الاعتقال أنه أخبر مستثمرين عبر الهاتف وكتابة أن الاستثمار بـ 300 ألف دولار سيحقق أرباحا تصل إلى 30 مليون دولار، بفضل عرض بحوالي 10 مليارات دولار من مشتر في دبي.

ونقلت تقارير أمريكية اعتقل من قبل عناصر الاف بي آي يوم الأربعاء في جنوب كاليفورنيا لفبركته مزاعم الاستثمار بعلاج فيروس كورونا مستخدما حيل عديدة منها مزاعم بوجود مستثمرين من دبي و استخدام اسم ماجيك جونسون.

وسيمثل مبدلبروك أمام قاضى يوم 16 أبريل لتوجيه الاتهام له بالاحتيال ويواجه في حال ادانته السجن لعشرين سنة.

يذكر أن ميدلبروك شارك بدور صغير في فيلم أيرون مان 3 وثور وموني بول. وقام بتقديم حبوب لعنصر متخفي من الاف بي آي زعم أنه مستثمر.

من ناحية أخرى قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، إن عقار كلوروكوين قد ينجح في الاختبارات لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه يتم إجراء اختبارات على عقاقير لكن الوقت ما زال مبكرا لنحدد نجاحها من عدمه.

وتعهد ترامب خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض ، بتوفير المزيد من أجهزة التنفس إذا كان هناك حاجة لذلك.

كان ترامب قال إن هناك ما يقرب من 10000 من أجهزة التنفس "يتم منعها" من التوزيع لأن "الزيادة قادمة".

وأضاف فى الإحاطة اليومية بشأن كورونا "نحن أيضا نحتفظ بالبعض. لدينا ما يقرب من 10000 جهاز تنفس جاهز للتشغيل. وقال ترامب "علينا أن نحتفظ بهم ، لأن الزيادة قادمة وهي قوية للغاية ونريد أن نكون قادرين على تحريكها على الفور إلى مكانها دون الذهاب وأخذها ، لذلك نحن على استعداد لنشرها"