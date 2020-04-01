استعدادات المراكز الطبية فى الولايات المتحدة لاستقبال مرضى كورونا.. صور

يسعى مركز هاربورفيو الطبى، فى مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، لإيجاد طرق جديدة للتكيف مع تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى جميع أنحاء البلاد، ينما تستعد المستشفى لزيادة عدد الحالات الجديدة التى تضرب ولاية واشنطن.
وبحسب أحد القائمين على المركز، قال: "نعتقد أن الخطر الأكبر للعاملين فى مجال الرعاية الصحية هو أنهم عندما يزيلون أشياء قد يلوثون أنفسهم، لديهم قائمة مرجعية ومراقب يساعدهم فى كل خطوة، وعليهم أيضا أن يتكيفوا مع الحقائق الجديدة".
وفى سياق متصل، وكان البيت الأبيض، تنبأ أمس، الثلاثاء، بسقوط حوالى 100.000 إلى 240.000 حالة وفاة فى الولايات المتحدة بسبب جائحة الفيروس التاجى، ليست هذه هى المرة الأولى التى يقدم فيها علماء فرقة العمل هذه التوقعات القاتمة.
لكن قالت الدكتورة بيركس إن النموذج لا يفترض أن كل أمريكى يفعل كل ما يفترض أن يفعله، "لذا يمكن أن يكون أقل من ذلك".
وأضاف خبير الأوبئة أنتونى فاوتشى: "أملنا هو تقليل ذلك قدر الإمكان". الأرقام هى "ما نحتاج إلى توقعه، لكن هذا لا يعنى أن هذا ما سنقبله".
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