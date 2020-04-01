اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:28 ص
خالد صلاح
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى زيمبابوى إلى 8 حالات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:00 ص
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى زيمبابوى إلى 8 حالات محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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أعلنت الحكومة الزيمبابوية اليوم، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ثمانية أشخاص.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كان رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، قد أعلن في وقت سابق من هذا الاسبوع عن إغلاق البلاد لمدة 21 يوماً لمنع إنتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وبدأت زيمبابوي، الاثنين، حالة إغلاق عامة لمدة ثلاثة أسابيع فى محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ودعت الشرطة فى زيمبابوى عبر مكبرات الصوت، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم، المواطنين إلى البقاء فى منازلهم تجنباً لانتشار الفيروس.

ولم تتطرق الشبكة للمزيد في هذا الصدد.

يُشار إلى أن زيمبابوي أعلنت حتى الآن عن إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا.

وكان رئيس زيمبابوى إمرسون منانجاجوا، قال الجمعة الماضية، إن بلاده ستفرض إغلاقا على مستوى البلاد لمدة 21 يوما اعتبارا من يوم الاثنين للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.


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