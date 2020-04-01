وأضاف ميار أنه من بين 60 فحصا، سجلت أفغانستان 4 حالات منهم اثنان في إقليم قندهار وواحدة من دايكوندي وأخرى من نيمروز.

واكتشف السلطات ما لا يقل عن 29 حالة إيجابية جديدة في أقاليم: هيرات وقندهار ودايكوندي ونيمروز، وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم هيرات الغربي إلى 142 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت السلطات المعنية 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (9 في العاصمة كابول و6 إصابات في جازني وواحدة في كل من إقليمي بغلان وباتيكا.

وقبل يومين، أعلن وزير الصحة العامة في أفغانستان فيروز الدين فيروز تطور قدرة المرافق الطبية في البلاد لتتمكن من إجراء 1000 فحص يوميا بنهاية الأسبوع. وتجري مراكز اختبار فيروسات كورونا في أفغانستان 600 فحص يوميًا: 400 في العاصمة كابول و 100 في إقليمي هيرات وننجارهار.

ووافقت الحكومة الأفغانية في وقت سابق على خطة لفرض حظر التجوال في العاصمة كابول، في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس في البلاد.