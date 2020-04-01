اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة مصابى كورونا فى إسرائيل إلى 6092 بينهم 95 بحالة خطرة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:52 م
ارتفاع حصيلة مصابى كورونا فى إسرائيل إلى 6092 بينهم 95 بحالة خطرة كورونا فى إسرائيل - أرشيفية
ماجد تمراز

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أفادت قناة الحدث الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن حصيلة مصابي فيروس كورونا في إسرائيل وصلت إلى 6092 بينهم 95 بحالة خطرة.

 

وكانت إسرائيل سجلت أول إصابة بفيروس كورونا فى 21 فبراير الماضى، أى قبل 40 يوما، بمعنى أنها تسجل ما معدله 120 إصابة يوميا وهو رقم مرتفع نسبيا.

 

وحسب ما نقلته قناة سكاى نيوز الإخبارية، قالت الحكومة أن هناك 50 عالما لديها فى المعهد البيولوجى يعكفون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وخرجت الصحف العبرية بعناوين أن العلاج سيتوفر خلال أسابيع.

 

وربطت إسرائيل اليوم الأربعاء، أى مساعدة قد تقدمها لدعم جهود قطاع غزة فى مكافحة فيروس كورونا بمدى التقدم الذى تحرزه فى محاولتها استعادة جنديين إسرائيليين فقدا أثناء الحرب التى جرت فى القطاع عام 2014.

 

وأعلن القطاع الفقير والمحاصر الذى تحكمه حماس، 12 حالة إصابة بفيروس كورونا. وتخشى السلطات من عدم كفاية المنشآت الصحية المحلية لاحتواء الوباء في ظل وجود 96 جهازا فقط من أجهزة التنفس الصناعي بالقطاع الذي يقطنه نحو مليوني نسمة.

 

كورونا

فيروس كورونا

اسرائيل

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