اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:10 م
خالد صلاح
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إيران: عدد وفيات كورونا وصل إلى 3036 والإصابات 47593

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:45 ص
إيران: عدد وفيات كورونا وصل إلى 3036 والإصابات 47593 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال كيانوش جهانور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وصل إلى 3036 بزيادة 138 حالة وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وزاد عدد حالات الإصابة إلى 47593 حالة.

وتابع "لدينا 2987 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة وشفي 15473 شخصا من المرض".

وكانت لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد فى إيران مع وكيل شئون الصحافة بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى اتخذت قراراً بوقف إصدار الصحف والمجلات الورقية المطبوعة، حيث من المقرر أن تنتهى عطلة عيد النوروز (رأس السنة الشمسية) فى ذلك اليوم، وتعاود الصحافة إصدار نسخها، لكن القرار سيحرمها من النشر الورقى.

وبحسب لجنة مكافحة كورونا، فان القرار سيستمر حتى نهاية خطة "التباعد الإجتماعى" والتى أقرتها وزارة الصحة الإيرانية الأسبوع الجارى، للحد من تفشي كورونا.

وبحسب اللجنة فان عملية نشر الصحف الورقية والمجلات يستلزم عمل مجموعة من الأشخاص والصحفيين وحتى القائمين على صناعة ونشر وتوزيع الصحف، وهذه العملية من الممكن أن تؤدى إلى نشر الفيروس بشكل أكبر.

ايران

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وفيات كورونا

اصابات كورونا

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