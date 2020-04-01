إصابات بفيروس كورونا المستجد فى تركيا تتجاوز 15 ألف حالة

كتب - ماجد تمراز - محمد عبد المجيد

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا تجاوز 15 ألف حالة.

وكانت وزارة الصحة التركية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن الاختبارات لفيروس كورونا بلغت 14 ألفا و396 ترفع الإجمالى إلى 106 آلاف و799 اختبارا، بينما بلغ عدد الإصابات بين أفراد الكادر الطبى 601 إصابة، وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، قد أعلن اليوم الأربعاء، تسجل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 15 ألفا و678 إصابة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أشار إلى أن عدد الوفيات بلغ 63 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 277 حالة، بينما تعافى من الفيروس 333 شخصا.

وأردف، أن أكثر الإصابات بالفيروس التاجى كانت فى مدينة إسطنبول، ومن ثم مدينة إزمير وأنقرة، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات فى تركيا بلغت 1.58% من إجمالى المصابين، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة أخرى.

فى الوقت نفسه، أعلن الوزير أن نحو 80 فى المائة من وفيات كورونا فى تركيا تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما.