أمريكا وكوريا الجنوبية تسعيان لاتفاق لتقاسم تكاليف الدفاع

دعا قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، المفاوضين إلى سرعة حل خلاف بشأن تقاسم تكاليف الدفاع تسبب في منح أكثر من أربعة آلاف من العمالة المحلية عطلة بدون راتب، في حين أشار مسؤولون كوريون إلى احتمال إبرام اتفاق في وقت قريب.

ومنحت قيادة الجيش الأمريكي نحو نصف الكوريين الجنوبيين العاملين لديها، ويبلغ عددهم إجمالا نحو تسعة آلاف موظف، عطلة بدون راتب اعتبارا من اليوم الأربعاء بعدما فشل البلدان في التوصل لاتفاق جديد بعد شهور من انقضاء آخر اتفاق في نهاية 2019.

ويأتي هذا الخلاف بعد مطالبة الولايات المتحدة سول بسداد ما يصل إلى خمسة مليارات دولار سنويا لدعم وجود القوات مقارنة مع 870 مليون دولار في اتفاق العام الماضي.

وقال الجنرال روبرت أبرامز قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان بالفيديو "إنه يوم مؤسف لنا، هذا أمر غير متصور ويوجع القلب".

وتابع "منح بعض الموظفين (الكوريين) عطلة ليس ما تصورناه أو تمنينا حدوثه".

وعبر جيونج إيون بو مفاوض كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء عن أسفه لقرار الجيش الأمريكي منح الموظفين عطلة بدون راتب في وقت قال إن المفاوضات دخلت فيه "في مرحلتها النهائية".

وقال "نتوقع إبرام اتفاق قريبا".

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصدر لم تحدد أن من الممكن الإعلان عن اتفاق جديد اليوم الأربعاء "على الرغم من بقاء عدة احتمالات دون حسم".

وامتنع ممثلون لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية والسفارة الأمريكية في سول عن التعقيب بشأن وضع المفاوضات.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية لرويترز "نتابع التطورات عن كثب".