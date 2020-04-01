اليوم السابع
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أمريكا تسجل 865 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى يوم واحد

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:02 م
أمريكا تسجل 865 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى يوم واحد فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 865 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليتخطى إجمالى حالات الوفاة فى أمريكا أكثر من 4 آلاف حالة، وذلك وفق "سبوتنك". 

ويواصل العالم المعاناة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام كبيرة كل يوم في عدد من الدول حول العالم.
وكشفت عدد من التقارير أن وفيات فيروس كورونا فى قارة أوروبا قد تخطت حاجز الـ 30 ألف حالة، وفى تونس تم الإعلان عن  تسجيل 34 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 394، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 10.
 
وأعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 7 حالات جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 80، و في ألمانيا عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732، مع تسجيل 5453 إصابة جديدة و149 وفاة جديدة.
 
 وسجلت الصين تراجعا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة الثلاثاء انخفاضا من 48 في اليوم السابق.

كورونا

فيروس كورونا

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

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