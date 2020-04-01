أمانة عاملى نظافة بالإسكندرية.. عثرا على مبلغ مالى كبير فى القمامة.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة نهضة مصر التابعة لشركة المقاولون العرب، والمنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، عن عثور أحد العمال بقطاع المنتزة على مبلغ مالى كبير، و تم تسليمه إلى مدير مصنع المنتزة لتدوير القمامة التابعة لشركة نهضة مصر بشرق الإسكندرية.

وقامت إدارة الشركة بدورها، بإبلاغ الجهات الأمنية المعنية، حيث أنه أثناء قيام العمال بالفرز علي أحد الخطوط الموجودة بالشركة تفاجئ العاملين أحمد رمضان، و وائل محمد، بوجود كيس ذا محتوي غريب فقام العمال بفض الكيس وتبين أنه مبلغ مالي كبير.

وتم إخطار مدير المصنع والتواصل مع وحده مباحث منتزة ثالث بقيادة الرائد احمد الديب، رئيس مباحث القسم وقام بالحضور برفقه قوة أمنية إلى المصنع لاستبيان حقيقه الامر، وتم تسليم الكيس بمحتوياته الماليه لقسم الشرطة وتحرر محضر عن الواقعة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، وقد تم تكثيف حملات التموين والأحياء للتصدى لمن تسول له نفسة التلاعب فى أسعار السلع الاساسية أو المستلزمات الطبية، كما أصدر تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى و المتابعة اللحظية للاحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتيريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل إلى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء.



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