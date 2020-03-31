4 قطع مغناطيس تعلق داخل أنف عالم أسترالى خلال ابتكاره جهازا يحد من عدوى كورونا

كتب محمد جمال

تعرض خبير في علم الفيزياء الفلكية في أستراليا لموقف محرج أثناء محاولته ابتكار جهاز للحد من لمس الوجه وسط تفشي وباء كورونا.

ونُقل الدكتور دانيال ريردون، الباحث في جامعة ميلبورن، إلى المستشفى بعدما علقت 4 قطع مغناطيس داخل أنفه، رغم محاولته استخدام مغناطيس آخر لجذبها، عقب فشل تجربة تكوين دائرة إلكترونية لجهاز يصدر تنبيهاً عند اقتراب معصم اليد من الوجه.

وقال عالم الفيزياء لصحيفة «الجارديان»: «لدي بعض المعدات الإلكترونية، لكن في الحقيقة ليست لدي خبرة في تكوين دوائر المجال المغناطيسي، واعتقدت أن بإمكاني تصميم جهاز يتم تركيبه على المعصم ليُحدث تنبيهاً عند اقتراب اليد من الوجه».

ويعتقد الباحث أن الملل أثناء العزلة المنزلية دفعه للتفكير في ابتكار جهاز مماثل، إلا أن قطع المغناطيس علقت في النهاية داخل أنفه، ليتلقى مساعدة من زوجته التي نقلته إلى المستشفى.

وأضاف الباحث «نقلتني زوجتي للمستشفى التي تعمل بها لأنها أرادت أن يضحك علي جميع زملائها، وهو ما حدث بالفعل حيث اعتبر الأطباء أن ما حدث هو إصابة تتعلق بالملل أثناء العزلة المنزلية».

وأعلنت أستراليا تخصيص مائة مليون دولار أسترالي (61,6 مليون دولار) إضافي لمحاربة العنف المنزلي، بعدما سجلت الأجهزة المختصة ارتفاعا في الانتهاكات مع انتشار فيروس كورونا المستجد.