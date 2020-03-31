1090 مسعف يغادرون مدينة ووهان بعد نجاحهم بمحاصرة كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

نظمت مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا السابق احتفالية لمجموعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال مغادرتهم المدينة بعد أن اكملوا مهمتهم بنجاح وحاصروا الوباء العالمي في المدينة، وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا بأنه قد غادر 1090 مسعف ووهان بعد أن أكملوا بنجاح مهمتهم للمساعدة الطبية، وعرضت الوكالة الصينية فيديو لانهيار بعض الممرضات من البكاء خلال مغادرتهم ساحة المعركة في ووهان.

1,090 medics were leaving Wuhan as they successfully completed their medical assistance mission. Many broke down in tears as they left their battlefield. #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/AidJfUHG1T — China Xinhua News (@XHNews) March 31, 2020

وشهدت مدينة ووهان الأكثر تضررا والواقعة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، عدم تسجيل أي حالات اصابة مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وجاءت تسجيل الحالات زيادة صفرية لمدة 7 أيام متتالية اليوم الثلاثاء.



المسعفون يغادرون ووهان بعد انتهاء مهمتم

وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن المقاطعة لم تسجل أيضا اصابات جديدة بكوفيد-19 أمس الاثنين، فيما شهدت المقاطعة حالة وفاة واحدة جديدة سجلت في ووهان يوم الاثنين.

ويدعى السكان المحليون في ووهان أن فيروس كورونا التاجي تسبب في مقتل 42000 شخص في المدينة وحدها، وهو ما يزيد على عشرة أضعاف الرقم الوطني الذي ادعت السلطات الصينية أنه 3200 شخص فقط.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتسبب فيروس كورونا الذي نشأ في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية في مقتل 3300 شخص وإصابة أكثر من 81 ألف شخص.

ومن بين هؤلاء، تم الإبلاغ عن 3182 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، لكن السكان في ووهان يزعمون أنه تم تسليم 500 جرة لحفظ رماد الموتى بعد حرقهم للعائلات الحزينة كل يوم من سبعة منازل جنائزية منفصلة تخدم المدينة كلها، وهذا يعني أن رماد 3500 شخص يتم توزيعهم كل 24 ساعة.

وأخبرت المنازل - في هانكو، ووتشانغ، وهانيانغ - العائلات الحزينة أنها ستتلقى الرماد قبل الخامس من أبريل، وهو تاريخ مهرجان تشينغ مينغ حيث يزور الناس قبور أسلافهم. وهذا يعني أنه يمكن توزيع 42 ألف جرة لحفظ رماد الموتى خلال فترة الـ 12 يومًا.