1090 مسعف يغادرون مدينة ووهان بعد نجاحهم بمحاصرة كورونا.. فيديو

نظمت مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا السابق احتفالية لمجموعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال مغادرتهم المدينة بعد أن اكملوا مهمتهم بنجاح وحاصروا الوباء العالمي في المدينة، وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا بأنه قد غادر 1090 مسعف ووهان بعد أن أكملوا بنجاح مهمتهم للمساعدة الطبية، وعرضت الوكالة الصينية فيديو لانهيار بعض الممرضات من البكاء خلال مغادرتهم ساحة المعركة في ووهان.

1,090 medics were leaving Wuhan as they successfully completed their medical assistance mission. Many broke down in tears as they left their battlefield. #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/AidJfUHG1T