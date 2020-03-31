اليوم السابع
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وزير النقل: عقمنا الجرارات الأمريكية الجديدة 6 ساعات قبل دخولها الميناء

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:26 م
وزير النقل: عقمنا الجرارات الأمريكية الجديدة 6 ساعات قبل دخولها الميناء الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا
كتب رضا حبيشى

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أكدت المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه تم تعقيم وتطهير الجرارات الـ 20 الجديدة القادمة من أمريكا على متن إحدى السفن قبل إنزالها على رصيف ميناء الإسكندرية، كما تم تعقيم طاقم السفينة وتطهير السفينة نفسها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأضاف وزير النقل خلال حضوره استقبال الجرارات الجديدة أن رجال الحجر الصحى ظلوا لمدة 6 ساعات يعقمون ويتابعون تطهير وتعقيم الجرارات الجديدة وطاقم السفية قبل إنزال الجرارات من على متن السفينة إلى الرصيف استعدادا لنقل عبر خط السكة الحديد إلى ورش الفرز بالقاهرة.

وشهد وزير النقل استقبال فى ميناء الإسكندرية الدفعة الثانية البالغة 20 جرار سكة حديد جديد ضمن  عقد تصنيع وتوريد 110جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد  من الاسطول الحالي تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية  وشركة جنرال الكتريك الأمريكية.

وأضاف وزير النقل أنه تم إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد  تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة، حيث ثم وضع الجرارات على  قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدها لنقلها الى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.

 

 

الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا (1)
 

 

الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا (2)
 

 

 

الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا (3)
 

 

 

الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا (4)
 

 

 

الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا (5)
 

 

 

الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا (6)
 

 

 

الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا (7)
 

 

 

الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا (8)
 

 

 

الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا (9)
 

 

 

الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا (10)
 

 

 

الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا (11)
 

 

 

الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا (12)
 

 

 

الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا (13)
 

 


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