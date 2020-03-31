نقيب التمريض تكرم ممرضة أُصيبت بكورونا أثناء عملها بمستشفى حميات إمبابة

كتبت آية دعبس

استقبلت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام تمريض مصر، اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة للتمريض، وفاء صلاح خالد، والتى أُصيبت أثناء عملها بمستشفي حميات إمبابة، وقامت بتكريمها، تقديرا لدورها كونها أحد جنود الجيش الأبيض، فى المواجهة التى تخوضها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت نقيب التمريض، فى بيان، أن "وفاء"، أحدي جنود الجيش الأبيض الذين يقدمون أنفسهم فداء وطنهم، واثبتوا فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد، أنهم يستحقون الاحترام والتقدير، لما يبذلونه من جهد وتضحيات، رغم المخاطر والصعاب التى يواجهونها، ولم يتراجعوا عن تلبية نداء الوطن، وواجبهم الإنساني.

ووجهت النقابة العامة للتمريض، الشكر والتقدير لجموع فرق التمريض فى مصر، لما يبذلوه من جهد فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، والعمل الشاق، قائلة: لقد أثبتم أنكم خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة الشعب المصرى، ومدى قدرتكم العالية على تحمل المسئولية، وتخطى هذه الفترة العصيبة، بما حباكم الله من علم وقدرة على العطاء والعمل، وهذا ليس بجديد عليكم، والنقابة تسعى جاهدة للتواصل مع الجهات المعنية لدعمنكم، وتحسين أحوالكم المالية والعلمية.

كانت قد خاطبت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لطلب منح إجازة للممرضات الحوامل، والحالات المرضية للأمراض المزمنة منهم، ومن لديهم أطفال، حفاظا عليهم وعلى أولادهم، من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن النقابة تلقت العديد من طلبات أفراد هيئة التمريض، بشمول قرارات مجلس الوزراء لهم مراعاة لظروفهم.

وأشارت نقيب التمريض، أن أفراد هيئة التمريض يبذلون جهد كبير خلال فى الأزمة الحالية، أو خلال المشاركة فى المبادرات الرئاسية المختلفة، والحملات القومية لحماية المجتمع من تفشى الأمراض، لافته إلى أن بعض الممرضات لديهم أطفال ولا يوجد حضانات لهم، مما يعرضهم لعدم الأمان.