اليوم السابع
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نائب محافظ قنا: تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:50 م
نائب محافظ قنا: تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى.. صور نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى
قنا - وائل محمد

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أكد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا على انتظام عملية تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالإدارات التعليمية التسعة جاء ذلك خلال متابعته لتسليم شرائح الإنترنت المقدمة من الشركة المصرية للاتصلات We لطلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بقنا للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عملية التسليم كوجود اماكن للإنتظار جيدة التهوية والحفاظ على مسافة أمنة بين اولياء أمور الطلاب رافقه الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا والمهندس أشرف ابو طالب مدير مبيعات قطاعىّ وسط وجنوب الصعيد بشركة We.

1 نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى
1 نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى

اوضح الدكتور حازم عمر ان عدد الشرائح المقرر توزيعها لطلاب الصف الأول الثانوى بقنا بلغ 13 الف و 102 طالب تم توزيع الشرائح لعدد 7115 طالب حتى الآن ومن المقرر الإنتهاء من تسليم كافة الشرائح نهاية الإسبوع الجارى مؤكدا عملية توزيع الشرائح بكافة المدارس المحددة بشكل منتظم دون ازدحام حيث تم زيادة عدد مندوبى الشركة بالمدارس كما تم دعمهم بعدد من العاملين بالتربية والتعليم وشباب جمعية الهلال الأحمر المصرى للمساهمة فى تنظيم انتظار ودخول وخروج اولياء أمور الطلاب وتيسير اجراءات تسجيل البيانات واستلام الشرائح .

2 نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى
2 نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى

من جانبة ذكر الدكتور صبرى خالد انه تم التنسيق مع فرع الشركة المصرية للإتصالات لتوزيع شرائح الإنترت للطلاب من خلال 9 مدارس في مدن المحافظة هى "ابوتشت الثانوية العسكرية – الشهيد وسام منصور الثانوية بفرشوط – نجع حمادى الثانوية بنين – السادات الإعدادية بدشنا – الشهيد حسنى عبادى الثانوية بالوقف – السيدة زينب الثانوية بنات بقنا – فقط الثانوية المشتركة – قوص الثانوية العسكرية – نقادة الثانوية بنات" وذلك تفاديا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

 

3 نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى
3 نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى
 
5 نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى
5 نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى

4 نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى

نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى

5 نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى
5 نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى

4 نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى
4 نائب محافظ قنا تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى

 


 


شرائح الانترنت

محافظة قنا

نائب محافظ قنا

الثانوية العامة

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