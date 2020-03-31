اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:54 م
خالد صلاح
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مياه الفيوم تعلن تصليح عداية صلب بقطر 400 مم فى وقت حظر التجوال

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:47 م
مياه الفيوم تعلن تصليح عداية صلب بقطر 400 مم فى وقت حظر التجوال مياه الفيوم تعلن تصليح عداية صلب بقطر 400 مم فى وقت حظر التجوال
الفيوم – رباب الجالى

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فى الوقت الذى تنادى فيه أجهزة الدولة بضرورة تواجد المواطنين فى منازلهم طوال اليوم، حتى قامت بحظر تجوال للمواطنين يبدأ من الساعة السابعة مساءاً حتى السادسة صباحاً حفاظاً علي أرواحهم من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أما عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم دائماً ما يلبون نداء الوطن ويعملون وقت حظر التجوال لا يبالون بأنفسهم حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك تلبيةً لإحتياجاتهم من مياه الشرب والحفاظ على كل قطرة مياه من الإهدار لأن نقطة مياه تساوى حياة.

وقام فريق الصيانة واللحامين بقطاع مياه الشرب بالفيوم، بناءاً على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة رئيس الشركة، بإصلاح عداية قطر 400 مم صلب على كوبرى باغوص أمام مدرسة صبرى البكباشى حدث بها تأكل فى جسم الماسورة، مما أدى الى تسرب كميات مياه شرب داخل بحر يوسف، مما استوجب التعامل الفورى والمباشر والإنتهاء منها وقت حظر التجوال التى أعلنت عنه الحكومة مؤخراً.

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم شراء 4 آلاف كمامة وجوانتى من أجل توزيعها على العاملين من أجل مواجهه فيروس كورونا المتجدد وأيضا من أجل الحرص على سلامة العاملين وبيئة العمل وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وحرصه على صحة وسلامة العاملين.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم:"نظرا لظهور فيروس كورونا المتجدد وزيادة إقبال المواطنين على شراء الكمامات والادوات الوقائية يشهد السوق عجزا صارخا فى توافرها مما استوجب على الشركة شراءها بأى ثمن او تكلفة حيث تم شراء هذه الكميات من محافظة اسيوط وقد تم الإتفاق ايضا مع مصنع نجع حمادى لقصب السكر لتوفير كميات من الكحوليات لاستخدامها كمطهرات وذلك حفاظا على سلامة وصحة العاملين داخل الشركة لأن العنصر البشرى هو الركيزة الأساسية التى ترتقى وتتقدم الشركة على يديه".


مياه الفيوم

الصرف الصحى

شركة مياه الفيوم

فيروس كورونا

تصليح عداية صلب بالفيوم

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