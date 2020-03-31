مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:18 ص

توقيت صلاة الظهر 11:59 ص

ميعاد صلاة العصر 3:31

موعد صلاة المغرب 6:14

ميعاد صلاة العشاء 7:31

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:21 ص

توقيت صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:38 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:13

توقيت صلاة الظهر 11:55 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 10: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:28 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:08 ص

توقيت صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 3:17

توقيت صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:17 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:18 ص

توقيت صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 3:22 م

توقيت صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:20



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:54 ص

توقيت صلاة الظهر 12:25 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

موعد صلاة المغرب 6:38 م

ميعاد صلاة العشاء 7:48 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:51 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

موعد صلاة المغرب 6:41 م

توقيت صلاة العشاء 7:51 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:22 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:25 م

ميعاد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:23 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:03

توقيت صلاة الظهر 11:44 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 6:00

موعد صلاة العشاء 7:16 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:52 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

توقيت صلاة المغرب 6:39 م

موعد صلاة العشاء 7:53 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:44 ص

توقيت صلاة الظهر 12:32 م

موعد صلاة العصر 4:04 م

توقيت صلاة المغرب 6:48 م

موعد صلاة العشاء 8:10

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:06 م

مواقيت صلاة العشاء 7:24 م