مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:18 ص
توقيت صلاة الظهر 11:59 ص
ميعاد صلاة العصر 3:31
موعد صلاة المغرب 6:14
ميعاد صلاة العشاء 7:31
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:21 ص
توقيت صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:38 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:13
توقيت صلاة الظهر 11:55 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 10: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:28 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:08 ص
توقيت صلاة الظهر 11:47
موعد صلاة العصر 3:17
توقيت صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:18 ص
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 3:22 م
توقيت صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:20
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:54 ص
توقيت صلاة الظهر 12:25 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
موعد صلاة المغرب 6:38 م
ميعاد صلاة العشاء 7:48 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:51 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
موعد صلاة المغرب 6:41 م
توقيت صلاة العشاء 7:51 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:22 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:23 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:03
توقيت صلاة الظهر 11:44 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 6:00
موعد صلاة العشاء 7:16 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:52 ص
توقيت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
توقيت صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 7:53 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:44 ص
توقيت صلاة الظهر 12:32 م
موعد صلاة العصر 4:04 م
توقيت صلاة المغرب 6:48 م
موعد صلاة العشاء 8:10
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:06 م
مواقيت صلاة العشاء 7:24 م
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