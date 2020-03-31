اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 4:18   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:59 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:31 
 
موعد صلاة المغرب 6:14
 
ميعاد صلاة العشاء 7:31 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 4:21 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:04 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:19 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:38 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 4:13 
 
توقيت صلاة الظهر 11:55 م 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 10: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:28 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 4:08 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:47 
 
موعد صلاة العصر 3:17 
 
توقيت صلاة المغرب 6:01 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:17 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 4:18 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:22 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:06 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:20 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:54 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:25 م 
 
موعد صلاة العصر 3:51 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:38 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:48 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 4:51 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 3:53 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:41 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:51 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 4:22 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:25 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:13 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:23 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 4:03 
 
توقيت صلاة الظهر 11:44 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:00 
 
موعد صلاة العشاء 7:16 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 4:52 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:27 م 
 
موعد صلاة العصر 3:55 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:39 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:53 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 4:44 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:32 م 
 
موعد صلاة العصر 4:04 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:48 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:10 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 4:12 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:52 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:06 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:24 م 
 
 
 
 

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