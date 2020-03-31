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مواطن تركى بألمانيا: ميركل عوضتنا عن خسائر كورونا وأردوغان يطلق حملة تبرعات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:05 م
مواطن تركى بألمانيا: ميركل عوضتنا عن خسائر كورونا وأردوغان يطلق حملة تبرعات المانيا
كتبت: هناء أبو العز

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خصصت ألمانيا الاتحادية، مبالغ مالية لدعم العاملين بها، وأصحاب المحلات التجارية والمشروعات لمواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا الاقتصادية، حيث قال الباتور تشاوش اوغلو تركى الجنسية، صاحب متجر تسجيلات في برلين في ألمانيا، أن المتاجر مغلقة منذ 15 يومًا بسبب فيروس كورونا، ولكن بعد تقديم الطلب إلى الدولة الألمانية، سيتم إيداع 5000 يورو في حسابه لدعمه.
 
ما نشره المواطن التركى المقمي فى ألمانيا، تداول رواد التواصل الاجتماعى الأتراك مقطع من تصريحات رئيسهم أردوغان التى قال فيها: "نحن سنكفي ومع تركيا" وأطلق حملة للتبرع، فى مقارنة بين موقف ألمانيا وموقف رئيس دولتهم فى التعامل مع الأزمة.
 
وأعلنت ألمانيا اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 62 ألفًا و500 حالة، فيما قفز عدد الوفيات إلى 550 شخصًا، وذكر صحيفة (بيلد) الألمانية على موقعها الإلكتروني أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لاحتواء الفيروس كما حذر المتحدث باسم الحكومة الألمانية -في وقت سابق- من أن الفيروس ينتشر بوتيرة سريعة، لدرجة تجعل من غير الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.
 
وتفرض ألمانيا قيودًا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، حيث قامت بإغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.
 
وتسعى ألمانيا أن تدشن تطبيقا للهواتف الذكية فى غضون أسابيع للمساعدة فى تتبع تفشى فيروس كورونا المستجد وذلك بعد ظهور إجماع سياسى كبير على أن اعتماد نهج، على غرار ذلك الذى اتبعته سنغافورة، يمكن أن يكون فعالًا دون انتهاك خصوصيات الناس.
 
 

ألمانيا

تركيا

ميركل

كورونا

اردوغان

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