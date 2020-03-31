منع إقامة سوق الثلاثاء بالمرج لمواجهة كورونا.. صور

كتب سيد الخلفاوى

منعت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، إقامة سوق الثلاثاء، اليوم، بحى المرج والذكى كان يشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك تنفيذا لحزمة القرارات التى تم اتخاذها للحد من انتشار كورونا، حيث شن حى المرج اليوم حملة كبرى على شوارع المركز الاجتماعى وكفر الباشا، وذلك لمنع إقامة السوق الأسبوعى.

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعليمات مشددة بتكثيف كافة التدابير التى تتخذها إحياء العاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولاسيما تعقيم كافة المنشأت الحيوية، وفى ذلك الإطار نفذ حى السيدة زينب برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف حملات تطهير بشوارع الحى.

وفى السياق، واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.



فض سوق الثلاثاء بالمرج