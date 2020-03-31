مشهد يثير الذعر.. عمال مستشفى بنيويورك ينقلون جثث ضحايا كورونا فى شاحنة.. فيديو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مرعبة لتحميل عمال مستشفى بروكلين في ولاية نيويورك الأمريكية، لجثث ضحايا فيروس كورونا الجديد على شاحنة مبردة، برافعة شوكية، وتُظهر لقطات فيديو الجثث التي يتم تحميلها في شاحنات مبردة والطاقم الطبي يحمل الجثث في شاحنة المشرحة المؤقتة خارج مركز مستشفى بروكلين في فورت جرين ، بسبب عدم وجود مكان في مشرحة المستشفى لاستيعاب عدد آخر من الضحايا، وفقًا لتصوير الفيديو الذي لم يحدد هوية مصوره.

وعلى جانب آخر، وصلت السفينة الطبية العسكرية كومفورت إلى نيويورك، لمساعدة الولاية الأمريكية على مكافحة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو، إن وصول أكبر مستشفى عسكرى عائم بأمريكا، سيتسبب فى منح "دفعة معنوية" قوية للجميع، وأضاف "حقيقة وجود البحرية والجيش هنا لمساعدة مدينة نيويورك فى هذا الوقت، هذا أمر مثير ومهم لهذه المدينة".



العمال يحملون جثث الضحايا على شاحنة مبرده

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تابع عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو "يا لها من بادرة من الجيش لمساعدتنا بهذه الطريقة القوية، هذا أمر مؤثر للغاية ومهم لنا جميعا، نحن بحاجة للمساعدة".

وستساعد السفينة، على تخفيف العبء عن المستشفيات التى تعالج مرضى فيروس كورونا، وسيتم استخدامها لنقل المرضى الذين لا يعانون من الفيروس وحالتهم حرجة بسبب أمراض أخرى.

وتحتوى السفينة، على 12 غرفة عمليات مجهزة بشكل كامل و1000 سرير علاوة على خدمات الأشعة ومختبر طبى وصيدلية ومختبر بصريات ومصنعين لإنتاج الأكسجين.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن عدد وفيات فيروس كورونا بلغ 3170 شخصا في الولايات المتحدة، في وقت استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائم تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير، فى خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل.