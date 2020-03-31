اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:15 م
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محافظ دمياط تبحث آليات صرف المعاشات مع مدير عام منطقة البريد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:14 م
محافظ دمياط تبحث آليات صرف المعاشات مع مدير عام منطقة البريد اجتماع محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اجتماعاً اليوم مع اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ، وأيمن وافى مدير عام منطقة بريد دمياط ، آليات صرف المعاشات ، والتى ستبدأ غداً الأول من إبريل بمكاتب البريد وماكينات الصراف الآلى طبقاً للمواعيد التى أقرتها وزارة التضامن الاجتماعى.

 

ووجهت المحافظ بفتح المدارس ومراكز الشباب المجاورة لمكاتب البريد بنطاق المحافظة ، أو إقامة فراشة وتوفير كراسى أمام المكاتب ، وتزويد كلا من هذه الأماكن بمندوب للقيام بعملية صرف المعاشات وفقاً لتوصيات وزير التنمية المحلية والخطة الموضوعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مؤكدة على التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإتمام كافة التجهيزات وطباعة منشورات بالمواعيد المقررة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لصرف المعاشات .

وأقرت بأن يقوم أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل بصرف معاشاتهم من مكاتب البريد والصراف الآلى خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت (4،2،1) من شهر إبريل ، وبالنسبة لأصحاب المعاشات ممن يتقاضون من 1000 إلى 2000 جنيه سيقومون بصرف معاشاتهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (7،6،5) إبريل .

وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 2000 جنيه ، سيتم الصرف خلال يومى الأربعاء والخميس (9،8) إبريل، واعتبارًا من الأحد الموافق 12 إبريل سيكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال الفترات المحددة .

وأعلنت الدكتورة منال عوض ، أنه تم مد العمل بعدد من مكاتب البريد حتى الساعة الثالثة عصرا ، خلال فترة صرف المعاشات وهم أولا بمجموعة دمياط ودمياط الجديدة " مكتب دمياط الرئيسى، مجمع المصالح، شط الشعراء، دمياط رابع، الشهابية، دمياط الجديدة الرئيسى، دمياط الجديدة ثان، كلية التجارة و ٤ باسكان مبارك، رأس البر الرئيسى والفرعى بمقر واحد، عزبة البرج، دمياط ثان، عزبة اللحم" .

ثانيا بمجموعة الزرقا والروضة " شرمساح، ميت الخولى عبد الله، الزرقا، سيف الدين، السرو، كفر المياسرة، الروضة، الحاكمة، إسكندرية الجديدة، الغنيمي، الغوابين، البصارطة ".

ثالثا بمجموعة بريد كفر سعد وكفر البطيخ " كفر سليمان، السوالم، كفر شحاتة، جمصة البلد، كفر البطيخ، كفر سعد الرئيسي، العباسيه، كفر الغاب " رابعاً مجموعة بريد فارسكور" فارسكور، كفر العرب، شرباص، الناصرية، البراشية، الحورانى، الأربعين" ، مشيرة إلى أن تلك التدابير تأتى ضمن الإجراءات الوقائية و الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


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