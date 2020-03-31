اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد : توفير 11 ألف عبوة معقم ومطهر بسعر التكلفة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:48 م
محافظ الوادى الجديد : توفير 11 ألف عبوة معقم ومطهر بسعر التكلفة جانب من المستلزمات الطبية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن وصول ٥ آلاف عبوة من منتجات التطهير والتعقيم كدفعة اولى من اجمالى 11 ألف عبوة ،وذلك بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. لتغطية إحتياجات المواطنين بالمحافظة من خلال المنافذ التى تتيحها الوحدة المحلية بالقري والمصالح الحكومية والجمعيات والمنافذ المتنقلة، على أن تقوم هذه الجهات بحصر إحتياجاتها لتوفيرها خلال ٤٨ ساعة.

أضاف الزملوط  أن هذه المنتجات سيتم طرحها بأسعار الجملة لتكون فى متناول كافة المواطنين، فى إطار خطة المحافظة للتخفيف من الآثار الإقتصادية للأزمة ورفع العبء عن المواطنين، مشيرا إلي أنه جاري التنسيق لتوفير كميات إضافية لتغطية كافة الإحتياجات وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الأساسية المطلوبة بالتزامن مع أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، وإتاحتها للمواطنين بأسعار مخفضة لمنع الإحتكار وإستغلال بعض التجار .

و تستكمل مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، أعمال التعقيم الإجباري على المنافذ الحدودية ومداخل المحافظة، وذلك على كافة السيارات الوافدة للمحافظة من المحافظة الأخرى وذلك ضمن الخطة التي تتبناها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه المديرية دفعت بـ3 فرق بيطرية في 3 منافذ وأكمنة حدودية بالمحافظة لتعقيم جميع المركبات الوافدة للمحافظة من الداخل والخارج، وذلك في منافذ وكمائن علي الطرق السريعة التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة وهي " الخارجة – أسيوط"، " الفرافرة – الواحات البحرية"، " باريس- الأقصر".

أضاف ناجي، أن المديرية تنفذ أعمال الرش والتعقيم ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للوقاية من فيروس كورونا، حيث يجري تعقيم سيارات النقل بمختلف أنواعها وأتوبيسات الركاب وسيارات الأجرة، كما يجري أيضا تعقيم كافة الحمولات التي تحملها هذه السيارات، مشيرا إلى أن الفرق الخاصة بالمديرية منتشرة على مدى 24 ساعه بجميع المنافذ.

ولفت ناجي، الي أن الفرق البيطرية جرى الدفع بها للتواجد بسيارات الأجرة ومواقف نقل الركاب الجماعي، لتعقيم جميع سيارات الأقاليم والخطوط الداخلية للوقاية من فيروس كورونا مضيفا أن أعمال التعقيم مستمرة وأنها بدأت منذ شهر تقريبًا.

في سياق متصل، أضاف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد أنه في إطار إجراءات التعقيم والتطهير التي تتولي المحافظة تنفيذها لجميع المنشآت والمرافق والميادين بالمراكز المختلفة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أنهت مديرية الطب البيطري ، تعقيم ١٣ منشأة على مستوى المحافظة.

وأكد الزملوط، وضع خطة للتعقيم اليومي بكافة المدن والقرى بالإضافة إلى مساهمات المبادرات المجتمعية في هذا المجال وحملات التعقيم بمداخل المحافظة الأربعة لمنع انتشار الفيروس وحماية صحة المواطنين، وشملت خطة التعقيم اليوم، عددا من المواقع بقرى ناصر الثورة والمنيرة بالخارجة والبشندي ببلاط والجديدة والقصر بالداخلة وجورمشين وبغداد بباريس.

 

 


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