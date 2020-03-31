محافظ الجيزة يوجه رسالة لأهالى المحافظة فى عيدها القومى الـ101 فى زمن كورونا

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رسالة لسكان المحافظة "كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد القومى للمحافظة.. مسيرتنا هاتكمل بيكم .. إحنا في الشارع علشان نحميكم.. وأنتم في بيوتكم علشان تحموا مصر" وذلك بالتزامن مع العيد القومى رقم 101 لمحافظة الجيزة، والذى تم إلغاء الإحتفال به بسبب فيروس كورونا والحرص على منع التجمعات.

وتحتفل محافظة الجيزة بعيدها القومى فى 31 مارس من كل عام، والذى يوافق ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919 .

وكانت أعلنت المحافظة عن إلغاء احتفالات العيد القومى هذا العام وذلك تضامناً مع القرارات التى تتخذها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت محافظة الجيزة إنه سيتم الاكتفاء بافتتاح بعض من المشروعات الخدمية للمواطنين بالمحافظة دون اى تواجد من قبل المواطنين للحد من اى تجمعات .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الاستمرار فى بذل قصارى الجهد فى تقديم الخدمات للمواطنين دون اى اخلال مؤكدا انه تم الانتهاء من العديد من مشروعات الرصف والطرق والتطوير بعدد من القطاعات وكذا الاستمرار في متابعة العمل بالمشروعات القومية دون تقصير او اخلال لخدمة المواطنين .

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية حرصا علي سلامتهم وكل عام وانتم بخير .

وكان محافظ الجيزة قد تلقي برقية تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء هنّأ خلالها قيادة ومواطنى المحافظة بمناسبة ذكري العيد القومى للمحافظة متمنياً للجميع دوام السداد والتوفيق .

وكان محافظ الجيزة وجه بإيقاف الاحتفالات الشعبية والموالد لما تحوية من تجمعات بشرية تمثل خطورة علي المواطنين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، قد اتخذت كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظًا علي سلامة المواطنين والاهتمام برش وتطهير كافة الدواوين والمكاتب الإدارية والإدارات التي تقدم خدمات للمواطنين.