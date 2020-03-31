"كيف تحمى نفسك ومن حولك من فيروس كورونا".. بوسترات توعية بشوارع الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبرفقته فريق من الادارة العامة للطب الوقائي بجولة بمدينة المنصورة ، بتعليق بوسترات عن تعريف فيروس كورونا، وكيفية الحماية والوقاية من الفيروس والطريقة الصحيحة لغسل اليدين، ومتى نرتدي الماسك الواقى، وذلك بجميع شوارع مدينة المنصورة وعلى المحال التجارية والمنشآت الحكومية.

كما وجه وكيل الوزارة مديري الإدارات الصحية بكل المراكز بتعليق البوسترات الارشادية فى نفس التوقيت، وحث المواطنين على اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة واتباع العادات الصحية السليمة للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق شعار وزارة الصحة " احمى نفسك والزم بيتك ".

يذكر أن شنت مديرية الصحة بالدقهلية، برئاسة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، حملة بناحية مركز تمي الامديد بالاشتراك مع مباحث التموين، و الرقابة التجارية والتفتيش الصيدلى، بإشراف الدكتورة ناهد النجار مدير ادارة الصيدلة بالدقهلية، و الدكتورة عزة الجمال مدير التفتيش الصيدلى بالدقهلية، والدكتور نجاح الجارحى مدير التفتيش الصيدلى بتمى الامديد، وأثناء المرور على احد محلات المستلزمات الطبية، وتبين عدم وجود رخصه بالمحل، بالإضافة وجود ادويه جدول ثالث مخدرات بدون فواتير بالمخالفة لقانون مكافحه المخدرات رقم 182 لسنه 1960، كما عثر على سبعة فيال ممنوع تداوله، وسته امبولات مخدره، و وجود ادويه بدون فواتير في مكان غير مرخص للبيع بالمخالفة للقانون، كمية من الأدوية المخالفة، وخمسه امبولات ادرينالين، كما تبين وجود مستلزمات طبيه بدون فواتير في مكان غير مرخص، و 7 علب بكل واحد 100 قطعه جوانتي و28 علبه جل معقم للايدي، مع وجود مستلزمات مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون وتعديله، ووجود مستلزمات طبيه محظور تواجدها بالصيدليات العامة والمحلات.