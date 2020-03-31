اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كورونا يفاقم معاناة المشردين بـ"لاس فيجاس".. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:43 م
كورونا يفاقم معاناة المشردين بـ"لاس فيجاس".. صور أحد المشردين
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اثارت صور المشردين الذين ينامون في موقف للسيارات في لاس فيجاس بالولايات المتحدة انتقادات على الرغم من تصريحات المسئولين أن المدينة في حالة الطوارئ، وفقا لتقرير الجارديان البريطانية.

وأغلقت السلطات في المدينة الأمريكية ملجأ يضم 500 سرير، بعد ثبوت إصابة أحد النزلاء بعدوى كورونا، مما دفع المسئولين لتحويل ساحة انتظار سيارات الى مأوي مؤقت، حيث مراعاة المبادئ التوجيهية الفيدرالية للمسافة الاجتماعية.

وأثارت الصور التي أظهرت اشخاصا ينامون على الأرض رد فعل عنيف على مواقع التواصل الاجتماعى، وقال المتحدث باسم مدينة لاس فيجاس جيس رادك ، إن المدينة والمقاطعة عملتا على فتح المأوى المؤقت بعد إغلاق الجمعيات الخيرية الكاثوليكية ، وتم ملء مركز الإيواء الآخر في المدينة.

فيجاس 1

وقال رادك إن الجمعيات الخيرية الكاثوليكية خططت لإعادة فتح أبوابها خلال الأسبوع وإن الطاقم الطبي سيكون متاحًا لفحص الأشخاص بحثًا عن الأعراض والحصول على المساعدة الطبية إذا ظهرت عليهم علامات الإصابة بكورونا.

لكن الكثيرين على تويتر انتقدوا هذه الخطوة ، مشيرين إلى صور الأشخاص الذين يبدو أنهم ينامون على الأرض أو على بقع غير مرئية من السجاد.

وفي نفس السياق دون جوليان كاسترو المرشح الرئاسي السابق ورئيس بلدية سان أنطونيو: "بعد تجريم التشرد هذا العام ، تقوم لاس فيجاس الآن بتعبئة الناس في شبكات خرسانية بعيدة عن الأنظار".

ومن جانبه برر راداك الصور قائلا إنه ربما تم التقاطها من أقسام مواقف السيارات التي لم يتم تغطيتها بعد عندما نفد الحصير من المسؤولين.

2

يذكر انه قبل ظهور وباء كورونا وانتشاره في جميع انحاء العالم  بدأت لاس فيجاس في اتخاذ احراءات تحد من النوم في الشوارع، حيث  وافق مجلس المدينة في نوفمبر على قانون جعل الاقامة على الأرصفة جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامات تصل إلى 1000 دولار في معظم الأحياء.

في حين قالت عمدة المدينة  إن "كامل جهد المدينة هو عمل إنساني وعاطفي" ، إلا أن دعاة الإسكان قلقون من أن إدانات "عدم الإقامة" سوف تطارد الناس لبقية حياتهم.

ووفقا للتقرير يعتبر التشرد مشكلة واسعة الانتشار في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة ، خاصة في ولاية كاليفورنيا ، حيث يعيش أكثر من 40.000 شخص في ملاجئ في ليلة معينة، وحذر عدد من النشطاء من أن الظروف غير الصحية واللاإنسانية تثير مخاوف كبيرة بشأن المعركة ضد انتشار فيروس كورونا.


لاس فيجاس

تويتر

مأوي للمشردين

وياء كورونا

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيس بوك يغازل الصحف بـ100 مليون دولار دعم لمواجهة خسائر كورونا الاقتصادية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:08 م

ترامب: إنتاج الولايات المتحدة من أجهزة التنفس سيزداد ليكفى دولاً أخرى

الإثنين، 30 مارس 2020 11:43 م

ترامب يتراجع للمرة الأولى أمام كورونا ويعلن تمديد الإغلاق حتى 30 إبريل..الرئيس الأمريكى: نتوقع ذروة تفشى الوباء فى الولايات المتحدة بعد أسبوعين وبداية التعافى فى يونيو ..وسنتغلب على اللعنة غير المرئية

الإثنين، 30 مارس 2020 01:00 ص

ترامب يواجه كورونا بالتعاون مع الشركات.. ممثل يونايتد تيك: نحن فى حرب لكننا سنفوز بها.. "جوكى": سنسلم 50 ألف زى طبى أسبوعيا.. هانيويل: ضاعفنا إنتاج أقنعة N95.. فورد: 50 ألف جهاز تنفس.. وماى بيلو: اقرأوا الإنجيل

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:43 ص

خبير الأوبئة الأمريكى فوتشى: من المحتمل تفشى كورونا مرة أخرى فى الخريف

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:13 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة