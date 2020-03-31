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قال سفير كازاخستان بالقاهرة أرمان إيساجالييف، إن الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توقايف فرض حالة الطوارئ فى البلاد من 16 مارس إلى 15 أبريل القادم للتصدى لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، موضحا أن بلاده تبنت عدة تدابير من بينها تطبيق نظام الحجر الصحى و تعزيز حماية النظام العام و حظر إقامة الفعاليات الجماهيرية، والرياضية وغيرها من التجمعات الحاشدة .

وأضافالسفير الكازاخى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تعليق أنشطة مراكز التسوق والترفيه ودور السينما والمسارح والمعارض وكذلك أنشطة المؤسسات التجارية غير الغذائية، والمراكز التجارية والترفيهية الكبرى باستثناء المحال العاملة فى بيع المنتجات الغذائية والصيدليات. وأشار إلى أن الحكومة الكازاخية قررت فرض غرامات مالية قد تصل إلي 5.3 مليون تنجي ( العملة المحلية ) أوعقوبة السجن قد تصل إلى عامين في حال مخالفة الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأفاد بأن لم يتم تعليق حركة الطيران في كازاخستان ولكن فرضت القيود على الدخول والخروج من البلاد باستثناء موظفي السلك الدبلوماسي، لافتا إلى أن أعداد الاصابات المؤكدة بالفيروس وصلت إلى 267 حالة حتى 28 مارس الجارى.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على تويتر قد أعلن منذ أسبوعين، إنه تقرر تعليق جميع الأنشطة والمناسبات العامة واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمى لفيروس كورونا.

ولم تعلن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى المتاخمة للصين حتى الآن عن وجود حالات إصابة بالفيروس على أراضيها لكن السلطات قالت إن وصول المرض يبدو وشيكا.

من ناحية أخرى نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء على‭ ‬خان سميلوف قوله إن المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية الذى كان مقررا عقده في كازاخستان في يونيو القادم، ألغى بسبب تفشي الفيروس.