فيديو الجيش الليبى يسقط طائرة تركية بدون طيار فى طرابلس

video: Libyan National Army (#LNA) shoots down another #TB2 Turkish drone in south of #Tripoli , #Libya .



✅Libyan National Army captures more ground

✅#Qatar and #Turkey face setback in Libya

#GNA #Erdogan #syria #iran #turkish #kurds #TwitterKurds #BREAKING #BreakingNews pic.twitter.com/iEH9XnFlZ1