فيديو.. البيئة: شراء كميات كبيرة من الطعام يحرم آخرين الاستفادة منها

كتبت آية دعبس

نشرت وزارة البيئة، من خلال حملتها لنشر الوعى البيئى لدى المواطنين، والمعروفة باسم" اتحضر للأخضر"، مجموعة من الفيديوهات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطعام، وضرورة تخزين الأطعمة بشكل صحيح لضمان الاستفادة منها أكثر من مرة.

وقالت وزارة البيئة، من خلال الحملة، إن شراء كميات كبيرة من موارد الطعام زيادة عن حاجتك الأسبوعية، يسبب تلفها واستهلاكها بدون فائدة، بالإضافة إلى أنه يتسبب فى حرمان غيرك من الاستفادة منها، مطالبة بتحديد الاستهلاك من الطعام وشراء وطهي وفق احتياجات كل فرد في العائلة، للمساعدة فى توفير سلع أكثر لمدة أطول لك ولغيرك.

وأضافت: حاولي تخزين الطعام المتبقي بطريقة صحيحة، والاستفادة منه أكتر من مرة عشان توفري في استهلاكك وتحددي احتياجاتك من الموارد".

كانت قد أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حملة "اتحضر للأخضر"، كأول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، بهدف تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

وتركز الحملة على دور الشباب في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر في العمل البيئي، مع التأكيد على ضرورة القيام بكافة الجهود لحماية الإنسانية وكوكب الأرض من التغيرات المناخية وأن نعيش بشكل صديق للبيئة، باعتبار أن حماية البيئة تتمثل في الحفاظ على ما يحيط بالإنسان من تربة وماء وهواء، وذلك من خلال نشر المفاهيم البيئية يحتاج إلى تضافر كافة الجهود لنحقق الأهداف المرجوة ونحافظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.