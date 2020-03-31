اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:23 م
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فض سوقين مخالفين بالخانكة حفاظا على صحة المواطنين ضد كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:00 م
فض سوقين مخالفين بالخانكة حفاظا على صحة المواطنين ضد كورونا فض سوق مخالف بالخانكة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة لرئاسة العميد خالد كشك رئيس المدينة، وبحضور طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، والنقيب محمد عنتر رئيس نقطة شرطة القلج، وصباح محفوظ رئيسة الوحدة المحلية بالقلج، حيث تم فض سوقين للباعة الجائلين بالقلج لبيع الخضار، وهم السوق الموجود أمام الوحدة المحلية وسوق شارع الزاوية.

وأوضح طلال ربيع نائب رئيس المدينة، أنه تم التنبيه علي الباعة بعدم البيع وعمل زحام وتكدس للمواطنين داخل السوق مما يسبب انتشار الأمراض بين المواطنين، فتم فض السوق من البائعين المتواجدين داخل السوق، وكذا بالمرور تواجد زحام شديد علي سنترال القلج من بعض المواطنين نتيجة تقديم طلبات وتسجيل منحة العمالة الغير منتظمة، فتم احضار كراسي للمواطنين لعدم الزحام وانتشار الأمراض بينهم.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

توفير كراسي للمواطنين بالقلج
توفير كراسي للمواطنين بالقلج

 

رفض السوق المخالف بالقلج
رفض السوق المخالف بالقلج

 

زحام المواطنين أمام سنترال القلج
زحام المواطنين أمام سنترال القلج

 

شرطة تساهم في رفع سوق الخضار بالخانكة
شرطة تساهم في رفع سوق الخضار بالخانكة

 

فض سوق الخضار بالخانكة
فض سوق الخضار بالخانكة

 


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