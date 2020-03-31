فرقة تعقيم مقابض السيارات في الأحياء المعزولة بسبب كورونا بالسعودية..صور

كتب هيثم سلامة

تحاول العديد من المدن حول العالم اتخاذ تدابير احترازية خلال مواجهتها فيروس كورونا، الذى أدى إلى وفاة الألاف في مختلف أنحاء العالم، ذلك قررت بلدية قباء، التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة تخصص فرقة ميدانية لتعقيم مقابض أبواب المركبات في مداخل ومخارج الأحياء المعزولة بمواد مطهرة ومنظفة.

وقالت أمانة منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها بموقع تويتر:"بلدية قباء تخصص فرقة ميدانية لتعقيم مقابض أبواب المركبات في مداخل ومخارج الأحياء المعزولة بمواد مطهرة ومنظفة".



وكان أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية، الأحد الماضى، عن إغلاق ستة أحياء في المدينة المنورة تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، عقت مؤتمر صحفي حول تفشى فيروس كورونا المستجد، اليوم الاربعاء، فيما أعلن محمد العبد العالى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية ، أن غالبية الإصابات بـكورونا مستقرة طبيا وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية ، بتسجيل 1563 إصابة مؤكدة بـكورونا غالبيتها مستقرة.





وأشار، بوجود وفيتان جديدتان لوافدين في المدينة المنورة ، وضرورة الاستفادة من التقييم الذاتي في مواجهة فيروس كوفيد-19 .

وتحذر الصحة السعودية، المواطنين على مستوى العالم من المبالغة في استخدام سوائل التعقيم، كما تذكر بالاتصال بـ 937 لأي استفسار طبي حول كورونا أو أعراضه.