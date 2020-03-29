اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الداخلية السعودية: عزل 6 أحياء فى المدينة المنورة لمنع تفشى فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 03:11 م
الداخلية السعودية: عزل 6 أحياء فى المدينة المنورة لمنع تفشى فيروس كورونا المؤتمر الصحفي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن إغلاق ستة أحياء في المدينة المنورة تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وقال المتحدث باسم الداخلية في مؤتمر صحفى اليوم الأحد، إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول، محذرا بشدة من عدم الالتزام بقرار حظر التجوال.

 

أعلنت الصحة السعودية اليوم الأحد، رصد 96 حالة جديدة  ليرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 8 حالات.

 

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفى اليوم الأحد، المواطنين بعدم الخروج من المنازل وضرورة التزام حظر التجول.

 

فى غضون ذلك أقرت مؤسسة النقد العربى السعودى حزمة إجراءات جديدة لمواجهة آثار انتشار كورونا على الاقتصاد تتضمن العديد من الإجراءات مثل إبلاغ البنوك بالموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم للعملاء دون رسوم إضافية.

 

وطلبت ساما من البنوك تقديم التمويل الضرورى لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم، ومراجعة الفوائد والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تمشيا مع تراجع أسعار الفائدة.

وقالت مؤسسة النقد العربى السعودى إنها مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لصيانة استقرار القطاع المالى والنشاط الاقتصادي.

وأضافت أنها طلبت من البنوك مراقبة التطورات وتقييم تأثيرها على كفاية رأس المال والسيولة ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.

 

 


كورونا

كوفيد 19

السعودية

المدينة المنورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة السعودية: 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و96 حالة إصابة

الأحد، 29 مارس 2020 02:49 م

السعودية تمول من فقدوا وظائفهم وتعفى متعاملى البنوك من رسوم انخفاض الرصيد

الأحد، 29 مارس 2020 02:37 م

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.79% بجلسة بداية الأسبوع

الأحد، 29 مارس 2020 02:09 م

الإمارات تدين محاولات مليشيات الحوثى استهداف مناطق بالرياض وجازان بالسعودية

الأحد، 29 مارس 2020 01:47 م

البنك المركزى السعودى يتخذ إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا"

الأحد، 29 مارس 2020 01:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة