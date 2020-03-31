غلق مصنعين فى حملة علي المنشآت الغذائية بأولاد صقر بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية ،حملة مكبرة ،يترأسها الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، علي المنشآت الغذائية، ومصانع منتجات الألبان بمركز ومدينة أولاد صقر، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بأولاد صقر، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة.

وتبين وجود مصنعين لمنتجات الألبان يعملان بدون ترخيص، ويوجد بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثلا خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعان، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط نصف طن جبنه بيضاء عبارة عن ٥٠ عبوة زنة العبوة ١٠ كجم، وذلك لسوء التخزين، كما تم إعدام ٨٠٠ كجم أغذية عبارة عن "جبن ، ألبان، عبوات" ، وتم سحب عينات الأغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بإستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، هذا بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والاحترازية لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة في إلغاء الأسواق، وغلق المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن بيع المسليات، يومياً من الساعة ٥م حتي ٦ص، مع متابعة الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

كما قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور علي مستشفي أولاد صقر المركزي لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد مختلف الأقسام الطبية "قسم الإستقبال والطوارئ، والحضانات، والغسيل الكلوي، والأقسام الداخلية" ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الحرجة بالمستشفي، والتأكد من عدم وجود أي تجمعات، وإلغاء الزيارات الخاصة بالمرضي، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وعمل التطهير المستمر والجرد اليومي بالمستشفي، كما وجه بتطوير ورفع كفاءة بعض الأقسام الطبية، وتوسعة قسم الحضانات، مع دراسة استغلال بعض الأماكن والإمكانات المتاحة في أعمال التطوير بالمستشفي.