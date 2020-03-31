وفي هذا الصدد، كلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي، ماريان تييرتي كمنسقة فيدرالية لعمليات التعافى للمناطق المتضررة في بنسلفانيا.

 