أعلن بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، إطلاق سراح 900 سجين من سجون المدينة منذ الأمس خوفا من تفشى فيروس كورونا "كوفيد 19 بين السجناء، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.
كان بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، قال فى وقت سابق إن هناك 14776 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 131 حالة.
وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منطقة كوارث كبرى فى ولاية بنسلفانيا، وأمر بتقديم مساعدات للولاية فى المناطق المتضررة من تفشى فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" والذى بدأ فى 20 يناير الماضى بالولايات المتحدة وما زال مستمرا، وذكر بيان للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن التمويل الفيدرالي سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك في إطار التدابيرالحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشى الفيروس.
وفي هذا الصدد، كلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي، ماريان تييرتي كمنسقة فيدرالية لعمليات التعافى للمناطق المتضررة في بنسلفانيا.
يذكر أن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو، ناشد العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التوجه إلى ولايته لمساعدتها في مواجهة الأزمة الصحية التي تجتاحها في ظل أسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد في البلاد.
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