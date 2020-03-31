كتب سمير حسنى

أعلن بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، إطلاق سراح 900 سجين من سجون المدينة منذ الأمس خوفا من تفشى فيروس كورونا "كوفيد 19 بين السجناء، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

كان بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، قال فى وقت سابق إن هناك 14776 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 131 حالة.