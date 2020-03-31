اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:41 ص
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عدد حالات الإصابة بكورونا فى ألمانيا ارتفع إلى 61913

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:25 ص
عدد حالات الإصابة بكورونا فى ألمانيا ارتفع إلى 61913 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 61913 كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 583 شخصا. وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع بواقع 4615 حالة مقارنة باليوم السابق فيما قفز عدد الوفيات بواقع 128 حالة وفاة.‭‭ ‬‬

وكان قد رفض مسئولون ألمانيون دعوات تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس لمصلحة الاقتصاد، فى الوقت الذى تستمر فيه أعداد المصابين بكورونا بالارتفاع فى ألمانيا.
 
وفي ظل هذا التزايد الكبير لعدد الإصابات والتوقعات باستمرار ارتفاع العدد، تسعى الحكومة الألمانية إلى الحد من الجدل حول تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة. 

 


كورونا

فيروس كورونا

المانيا

معهد روبرت كوخ

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