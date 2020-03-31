اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:24 م
خالد صلاح
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طاقم طيران بالسويد يتدرب على العمل بالمستشفيات وقت الحرب مع كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:17 م
طاقم طيران بالسويد يتدرب على العمل بالمستشفيات وقت الحرب مع كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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يحصل طاقم من شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية على دورة مدتها ثلاثة أيام للتدريب على أداء الواجبات الأساسية فى المستشفيات للمساعدة فى سد فجوات نظام الرعاية الصحية السويدى الذى يعمل فوق طاقته بسبب آلاف الإصابات بفيروس كورونا.

وسرحت الشركة، المملوكة جزئيا لحكومتى السويد والدنمارك ، عشرة آلاف موظف يمثلون 90% من قوتها العاملة بشكل مؤقت هذا الشهر لخفض التكاليف والخروج من فترة تراجع السفر جوا بسبب الوباء وما يتصل به من إغلاق للحدود.

وفى ظل احتياج منظومة الرعاية الصحية فى ستوكهولم إلى التعزيز بسبب زيادة الإصابات، يقوم مستشفى صوفياهمت الجامعى بتعليم طاقم الطيران السابق مهارات مثل استخدام معدات التعقيم، وتجهيز أسرة المستشفيات وتوفير المعلومات للمرضى وأقاربهم.

ومن المقرر أن يتم أوائل الملتحقين الدورة يوم الخميس .

وقالت جوانا أدامي، مديرة الجامعة "لدينا الآن قائمة طويلة جدا من مقدمي الرعاية الصحية في انتظارهم". كما استفسرت شركات طيران في استراليا والولايات المتحدة حول استخدام أساليب التدريب لموظفيها.

وقالت إن البلديات والمستشفيات ودور التمريض كلها في انتظار توظيف من أعيد تدريبهم، والذين سيصل عددهم إلى حوالي 300 موظف في الأسابيع المقبلة. وأوضحت أدامي أن موظفي شركات الطيران مناسبون بشكل خاص للمساعدة في قطاع الرعاية الصحية.

 

 


كورونا

السويد

طواقم الطيران

الدول الاسكندنافية

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