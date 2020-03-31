اليوم السابع
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صور.. مخالفات لإجراءات الحظر بالإسكندرية.. والأحياء تكثف الحملات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:50 م
صور.. مخالفات لإجراءات الحظر بالإسكندرية.. والأحياء تكثف الحملات منع تدخين الشيشة
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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كثفت أحياء محافظة الإسكندرية، حملات ضبط المخالفين لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد أن حاول البعض خرق ومخالفة التعليمات فى عدد من الأحياء، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ففى حى العامرية ثان، شن الحى حملة مكبرة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتزام بتنفيذ قرار الحظر، واستهدفت الحملة المرور على المقاهى وااكافتيريات والملاعب والنوادى والاسواق الواقعة ضمن الحظر الكلى الموجودة بنطاق الحى وقرى مريوط.

أوضحت تلك الحملات وجود عدم التزام من بعض المقاهى والملاعب بقرار الحظر، وتم غلق ملعب خماسي (الملعب الاوروبي )  بجانب سور القبطان بمنطقة السفن، وتم التحفظ على تربييزة بنج بونج، وتبين أيضا أنه قد تم فض الشمع الأحمر المتواجد علي البوابة الرئيسة للملعب، وأيضا تم غلق ملعب خماسي ومقهى بقرية رحيم، وتم التحفظ على أدوات الشيشة.

فيما شن حى شرق الإسكندرية، حملة مكبرة لغلق إحدى الكافتيريات بمنطقة ستانلي لاختراقه موعد حظر التجوال المحدد، حيث شنّ حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان اليوم، حملة لغلق وتشميع المكان.

جاءت الحملة برفقة عزة سعد سكرتير عام الحي وإدارة إشغال الطريق ولجنة الغلق ورخص المحلات والإيرادات ووحدة التدخل السريع، وبحضور  النقيب سعد رمضان رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، كما  تم ضبط عدد من "الشيش" بذات الكافية بعد قرار المحافظ بمنعها في كافة المقاهي، خلال الحملات التي شنّها حي شرق لضبط المخالفين ومصادرة "الشيش".

 

 

 

دخول الاطفال للعلب
دخول الاطفال للعلب

 

ضبط ادوات الشيشة
ضبط ادوات الشيشة

 

فض الشمع الاحمر بالمخالفة
فض الشمع الاحمر بالمخالفة

 

قطع سلك الملعب
قطع سلك الملعب

 

منع تدخين الشيشة
منع تدخين الشيشة

 


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