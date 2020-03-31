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صور.. محافظ المنوفية: الدفع بفرق تطهير لقرى ميت الموز ومليج

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:12 م
صور.. محافظ المنوفية: الدفع بفرق تطهير لقرى ميت الموز ومليج جانب من الحملة
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم الدفع بفرق تطهير لقرى ميت الموز ومليج بمركز ومدينة شبين الكوم، حيث تم رش شوارع  القرى وأمام المحلات، مؤكداً على استمرار حملات التطهير والتعقيم  ورش كافة المنشآت الحكومية والخدمية بنطاق المحافظة، يأتى هذا في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كان محافظ المنوفية قد ناشد المواطنين بالابتعاد عن أماكن التجمعات  المختلفة والاهتمام بالنظافة حفاظاً على الصحة العامة وفقاً لإرشادات وزارة الصحة للوقاية من العدوى.

جدير بالذكر أن المحاسب رجب النقيدى  رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، قد أعلن اليوم أنه  فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو  ليمون محافظ المنوفية، باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الاحترازية على مستوي كافة المؤسسات الحكومية والميادين والمواقف العامة بنطاق القرية المذكورة وسائر الوحدات المحلية على مستوي مراكز المحافظة.

وقامت اليوم لجنة من مجلس مدينة منوف، بالاشتراك مع مديرية الصحة ومركز شرطة منوف وذلك بحضور طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، والعميد خالد خربوش مأمور مركز منوف، والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل ،عبد الرحمن سعد معاونى المباحث، بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوي مناطق السكنية بقرية غمرين التابعة لمركز ومدينة منوف  للوقاية من أخطار وباء عدوي فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف، أنه تم التنسيق مع فرق مكافحة عدوي الوباء وتم تطهير كافة شوارع القرية من خلال استخدام كافة المطهرات والمواد الكحولية للتعقيم مداخل ومخارج القرية والممرات الجانبية المؤدية الي مساكن منازل القرية.

كما شدد رئيس مجلس ومركز ومدينة منوف بالضرورة التزام كافة المواطنين داخل بيوتهم لمدة أسبوعين على الأكثر كما وجه بالدفع بسيارات تحمل مكبرات الصوت للتوجيه كافة مواطني القرية بأهمية الالتزام بمنازلهم للوقاية من أخطار "كورونا " وتأمين أرواح المواطنين.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه سيتم تخصيص مواد كافية  من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوي الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة .

 

جانب من الحملات (1)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (2)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (3)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (4)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (5)
جانب من الحملات 

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